Украина вернула еще 14 военных из российского плена

В Донецкой области 2 сентября был проведен очередной обмен военнопленными. Украина вернула домой 14 военных. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года.

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Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что в Донецкой области состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией.

"Домой вернулись 14 украинских воинов. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо - из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года", - говорится в сообщении.

Среди освобожденных воинов – офицер и военный медик.

"Работа Координационного штаба по возвращению всех пленных защитников продолжается", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, в ходе масштабного обмена 29 июня из плена были освобождены 144 защитника Украины.