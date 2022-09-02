Україна повернула ще 14 військових з російського полону

У Донецькій області 2 вересня провели черговий обмін військовополоненими. Україна повернула 14 військових, які потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року.

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Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що у Донецькій області відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією.

"Додому повернулися 14 українських воїнів. Серед них десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року", - йдеться у повідомленні.

Серед звільнених воїнів – офіцер і військовий медик.

"Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених захисників триває", - підкреслили у відомстві.

Зазначимо, в ході масштабного обміну 29 червня з полону було визволено 144 захисники України.