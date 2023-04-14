В Киеве создают электронную карту деревьев

В Киеве возобновили работу по наполнению онлайн-карты находящихся на балансе города деревьев. По состоянию на 13 апреля в столице оцифровано почти 23 тыс. растений.

Об этом сообщило Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

"Цель создания онлайн-карты – не только провести инвентаризацию и зафиксировать количество и состояние деревьев, которые находятся на балансе города, но и предоставить общине инструменты контроля. В прошлом году мы были вынуждены приостановить наполнение ресурса по соображениям безопасности, ведь речь идет о высокоточных картах. Однако недавно было найдено решение, и работа возобновилась", – отметил глава ведомства Александр Возный.

Карта будет выложена в открытый доступ после завершения действия военного положения. Онлайн-ресурс будет содержать фотографию каждого "оцифрованного" дерева, информацию о его местонахождении (с привязкой к точным координатам), вид, диаметр ствола, высоту и состояние.

Напомним, Киев получил от немецкого мецената Питера Стирнола около 30 тыс. единиц семян дерева гинкго, принадлежащего к древнейшим видам и считается символом надежды из-за невероятной устойчивости.