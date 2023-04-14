У Києві створюють електронну карту дерев

У Києві поновили роботу з наповнення онлайн-карти дерев, які перебувають на балансі міста. Станом на 13 квітня у столиці “оцифровано” майже 23 тис. рослин.

Про це повідомило Управління екології та природних ресурсів КМДА.

"Мета створення онлайн-мапи – не тільки провести інвентаризацію та зафіксувати кількість та стан дерев, які перебувають на балансі міста, але і надати громаді інструменти контролю. Минулого року ми були вимушені призупинити наповнення ресурсу з безпекових міркувань, адже йдеться про високоточні карти. Однак нещодавно було знайдене рішення, і робота поновилася", – зазначив голова відомства Олександр Возний.

Мапа буде викладена у відкритий доступ після завершення дії воєнного стану. Онлайн-ресурс міститиме фотографію кожного «оцифрованого» дерева, інформацію про його місцезнаходження (з прив’язкою до точних координат), вид, діаметр стовбуру, висоту та стан.

Нагадаємо, Київ отримав від німецького мецената Пітера Стірнола близько 30 тис. одиниць насіння дерева гінкго, що належить до найдавніших видів та вважається символом надії через неймовірну стійкість.