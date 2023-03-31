У Києві висадять 30 тис. реліктових дерев гінкго (ФОТО)

Київ отримав від німецького мецената Пітера Стірнола близько 30 тис. одиниць насіння дерева гінкго, що належить до найдавніших видів та вважається символом надії через неймовірну стійкість.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Комунальники створять найкращі умови проростання рослин у теплицях і в подальшому висадять у міських парках та скверах.

"Дерево гінкго недарма вважається символом незламності та надії, адже воно стійке до забруднення повітря, хвороб, комах, грибків, вогню та навіть радіації. Саджанці, які виростуть із насіння гінкго, ми висадимо у столичних парках та скверах на честь усіх захисників України", – зазначив начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

З допомогою благодійної організації "Терра Віта" Пітер Стірнол організував передачу в Україну насіння гінкго, аби допомогти флорі країни, яка потерпає від повномасштабного вторгнення.

Фото: КМДА

КМДА зазначає, що у минулому році у Києві попри воєнний стан було висаджено 5 994 дерев, понад 61 000 кущів та 7,3 млн квітів. Значну частину рослин місто отримало завдяки меценатській допомозі.

Нагадаємо, збитки українській природі внаслідок повномасштабної агресії РФ складають щонайменше 51 млрд доларів. Найбільша частина з них у грошовому еквіваленті – це забруднення повітря.