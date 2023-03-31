В Киеве высадят 30 тыс. реликтовых деревьев гинкго (ФОТО)

Киев получил от немецкого мецената Питера Стирнола около 30 тыс. единиц семян дерева гинкго, принадлежащего к древнейшим видам и считающегося символом надежды из-за невероятной устойчивости.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Коммунальщики создадут наилучшие условия произрастания растений в теплицах и в дальнейшем высадят в городских парках и скверах.

"Дерево гинкго недаром считается символом несокрушимости и надежды, так как оно устойчиво к загрязнению воздуха, болезням, насекомым, грибкам, огню и даже радиации. Саженцы, которые вырастут из семян гинкго, мы высадим в столичных парках и скверах в честь всех защитников Украины", – отметил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

С помощью благотворительной организации "Терра Вита" Питер Стирнол организовал передачу в Украину семян гинкго, чтобы помочь флоре страны, страдающей от полномасштабного вторжения.

Фото: КГГА

КГГА отмечает, что в прошлом году в Киеве, несмотря на военное положение, было высажено 5 994 деревьев, более 61 000 кустов и 7,3 млн цветов. Значительную часть растений город получил благодаря меценатской помощи.

Напомним, ущерб украинской природе в результате полномасштабной агрессии РФ составляет по меньшей мере 51 млрд долларов. Большая часть из них в денежном эквиваленте – это загрязнение воздуха.