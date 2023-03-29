В Минприроды назвали компоненты окружающей среды Украины, которым нанесен ущерб в результате войны

Ущерб украинской природе в результате полномасштабной агрессии РФ составляет по меньшей мере 51 млрд долларов. Большая часть из него в денежном эквиваленте – это загрязнение воздуха. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в интервью "Голосу Америки".

Он рассказал, что после воздуха идет ущерб почве и воде. Однако не следует разделять, что важнее.

"Ибо окружающая среда – это экосистема, в которой нельзя выделять один компонент от другого. Даже фактическое перемещение животных, которое произошло из-за боевых действий, тоже влияет на экосистему. И это точно в дальнейшем приведет к убыткам для лесов [...] Сегодня треть леса заминирована, уничтожена, сожжена, повреждена. И теперь нам нужно это восстанавливать много-много лет", – высказался министр.

По его словам, наибольшим вызовом сейчас являются заминированные территории.

"Чтобы взять анализы, мы должны обезопасить специалистов, а для этого территории нужно разминировать. Сегодня Украина – самая заминированная страна мира. По данным экспертов, это от 25% до 30% страны. Поэтому самое главное – разминирование. Как дальше брать анализы и определять количество загрязнителей, которые останутся в почве - это другая история. Такой опыт есть в мире. Поэтому мы сможем в кооперации предпринять определенные меры и затем эти территории очистить. Это будет не быстро, это будет очень дорого", - сказал Стрелец.

Как отметил чиновник, важно понимать, что от Украины зависит продовольственная безопасность многих стран мира. А Россия, уничтожая украинскую экосистему, подвергает весь цивилизованный мир страшной нищете.

Напомним, что за год полномасштабной войны в Украине было задокументировано более 2300 преступлений против природы. В конце февраля Руслан Стрелец рассказывал, что почти 500 тысяч гектаров леса находятся либо под оккупацией, либо в зоне боевых действий. В то же время 2,4 млн га лесов уже освобождены и нуждаются в восстановлении.