У Мінприроди назвали компоненти довкілля України, яким завдано збитки внаслідок війни

Збитки українській природі внаслідок повномасштабної агресії РФ складають щонайменше 51 млрд доларів. Найбільша частина з них у грошовому еквіваленті – це забруднення повітря. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в інтервʼю "Голосу Америки".

Він розповів, що після повітря йдуть збитки ґрунту та воді. Однак не варто розділяти, що важливіше.

"Бо навколишнє середовище – це екосистема, в якій не можна виділяти один компонент від іншого. Навіть фактичне переміщення тварин, яка відбулася через бойові дії, теж впливає на екосистему. І це точно надалі призведе до збитків для лісів [...] Сьогодні третина лісу замінована, знищена, спалена, пошкоджена. І тепер нам треба це відновлювати багато-багато років", – висловився міністр.

За його словами, найбільший викликом наразі є заміновані території.

"Щоб взяти аналізи, ми повинні убезпечити фахівців, а для цього території треба розмінувати. Сьогодні Україна – найзамінованіша країна світу. За даними експертів, це від 25% до 30% країни. Тому наразі найголовніше – розмінування. Як далі брати аналізи й визначати кількість забрудників, які залишаться у ґрунті – це інша історія. Такий досвід є у світі. Тому ми зможемо у кооперації зробити певні заходи та потім ці території очистити. Це буде не швидко, це буде дуже дорого", – сказав Стрілець.

Як зауважив урядовець, важливо розуміти, що від України залежить продовольча безпека багатьох країн світу. А Росія, знищуючи українську екосистему, наражає весь цивілізований світ на страшні злидні.

Нагадаємо, що за рік повномасштабної війни в Україні задокументували понад 2300 злочинів проти природи. Наприкінці лютого Руслан Стрілець розповідав, що майже 500 тисяч га лісу перебувають або під окупацією, або в зоні бойових дій. Водночас 2,4 млн га лісів уже звільнені та потребують відновлення.