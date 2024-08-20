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В Киеве тестируют приложение, показывающее бюветы и заведения, где можно бесплатно набрать питьевой воды
Приложение Refill позволяет найти ближайшее заведение, городской бювет или фонтанчик, где можно бесплатно набрать питьевую воду.
Об этом говорится на сайте КГГА.
Так, согласно сообщению, Киев присоединяется к международной программе Refill, направленной на уменьшение количества использования одноразового пластика жителями городов. Одноименное приложение дает возможность пользователям найти ближайшее к ним заведение, где можно бесплатно набрать воду в экологичную бутылку, взять кофе в собственную термокружку или еду в ланчбокс.
Кроме того, в приложении Refill будут отображаться городские бюветы или фонтанчики, где можно набрать питьевую воду.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В КГГА отметили, что кампания, насчитывающая более 335 тысяч пунктов Refill во всем мире, является важным шагом для Киева в борьбе с загрязнением пластиком. С момента запуска Refill уже помог сэкономить более 60 миллионов пластиковых бутылок с водой.
Приложение Refill в Киеве работает в тестовом режиме – заведения-участники и локации с бюветами и фонтанчиками будут добавлять постепенно. Также пока пользователям доступна только англоязычная версия приложения, однако в скором времени планируется релиз украинской версии приложения.
Для того чтобы бесплатно присоединиться к кампании как станция Refill, местным бизнесам предлагают заполнить специальную форму: http://e.surl.li/zgmfcm.
Киев охватила жара
Начало недели ознаменовалось жаркой погодой в Киеве и области. Согласно сообщению Укргидрометцентра, из южных широт в столичный регион поступила тёплая воздушная масса.
"Такая сильная жара будет продолжаться в первой половине недели, однако уже с четверга ожидаем определенное изменение воздушных потоков и снижение температуры", — говорится в сообщении.
Также в Укргидрометцентре добавили, что в течение недели будет преобладать погода без осадков, лишь днем 22 числа пройдет кратковременный грозовой дождь.