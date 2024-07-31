Правительство приняло новую концепцию водоснабжения: что она предполагает

Кабинет министров Украины утвердил Концепцию государственной целевой программы комплексного водообеспечения для пострадавших в результате военных действий территорий на период до 2030 года. На ее основе будет разработана и подана на рассмотрение правительства полноценная программа.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец подчеркнул, что этот документ является революционным не только из-за вызовов, связанных с обеспечением водой прифронтовых регионов.

По его словам, предыдущая аналогичная программа, действовавшая с 2012 по 2021 год, была выполнена всего на 27%. Новая же инициатива предполагает более быстрое движение к достижению хорошего состояния вод. Финансирование предполагается обеспечить за счет международной помощи (57%), государственного бюджета (37%) и местных бюджетов (6%).

Помимо обеспечения водой программа будет способствовать созданию новых рабочих мест для людей, занятых в восстановительных работах. Она включает девять областей: Днепропетровскую, Кировоградскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Харьковскую и Херсонскую.

Сообщается, что стратегические мероприятия программы включают в себя три основных задачи с 57 конкретными мероприятиями, среди которых:

строительство и реконструкция систем водообеспечения,

ремонт гидротехнических сооружений,

расчистка русел рек и водоемов,

привлечение подземных вод для диверсификации источников водоснабжения.

Стрелец отметил, что эта программа демонстрирует партнерам Украины комплексный подход к управлению водными ресурсами, что является важным вызовом, с которым страна должна успешно справиться.

Для возобновления сетей водоснабжения на юге нужны годы

Питьевая вода в кранах жителей Николаева исчезла 12 апреля 2022 года из-за перебитого российскими захватчиками водопровода Днепр-Николаев. С тех пор там течет только техническая вода. Еще больше усугубило ситуацию то, что 6 июня 2023 года российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.

Николаев готовится к строительству нового водопровода, который должен обеспечить жителей города питьевой водой. Проект находится в зачаточном состоянии, потому что требует большой суммы денег. Около полугода после разрушения Каховской ГЭС жители Николаева централизованно получали соленую воду, в результате трубы значительно повреждены. Теперь в городе придется заменить значительную часть системы водоснабжения.

Полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год и потребует немалых средств, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Добавим, правительство уже выделило 120 млн. грн. для обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн. грн. для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей. Также было выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Области снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки.

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