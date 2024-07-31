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Правительство приняло новую концепцию водоснабжения: что она предполагает
Кабинет министров Украины утвердил Концепцию государственной целевой программы комплексного водообеспечения для пострадавших в результате военных действий территорий на период до 2030 года. На ее основе будет разработана и подана на рассмотрение правительства полноценная программа.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец подчеркнул, что этот документ является революционным не только из-за вызовов, связанных с обеспечением водой прифронтовых регионов.
По его словам, предыдущая аналогичная программа, действовавшая с 2012 по 2021 год, была выполнена всего на 27%. Новая же инициатива предполагает более быстрое движение к достижению хорошего состояния вод. Финансирование предполагается обеспечить за счет международной помощи (57%), государственного бюджета (37%) и местных бюджетов (6%).Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Помимо обеспечения водой программа будет способствовать созданию новых рабочих мест для людей, занятых в восстановительных работах. Она включает девять областей: Днепропетровскую, Кировоградскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Харьковскую и Херсонскую.
Сообщается, что стратегические мероприятия программы включают в себя три основных задачи с 57 конкретными мероприятиями, среди которых:
- строительство и реконструкция систем водообеспечения,
- ремонт гидротехнических сооружений,
- расчистка русел рек и водоемов,
- привлечение подземных вод для диверсификации источников водоснабжения.
Стрелец отметил, что эта программа демонстрирует партнерам Украины комплексный подход к управлению водными ресурсами, что является важным вызовом, с которым страна должна успешно справиться.
Для возобновления сетей водоснабжения на юге нужны годы
Питьевая вода в кранах жителей Николаева исчезла 12 апреля 2022 года из-за перебитого российскими захватчиками водопровода Днепр-Николаев. С тех пор там течет только техническая вода. Еще больше усугубило ситуацию то, что 6 июня 2023 года российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.
Николаев готовится к строительству нового водопровода, который должен обеспечить жителей города питьевой водой. Проект находится в зачаточном состоянии, потому что требует большой суммы денег. Около полугода после разрушения Каховской ГЭС жители Николаева централизованно получали соленую воду, в результате трубы значительно повреждены. Теперь в городе придется заменить значительную часть системы водоснабжения.
Полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год и потребует немалых средств, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Добавим, правительство уже выделило 120 млн. грн. для обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн. грн. для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей. Также было выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Области снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки.
Источник фото: ua.depositphotos.com