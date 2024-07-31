Уряд ухвалив нову концепцію водозабезпечення: що вона передбачає

Кабінет міністрів України затвердив Концепцію державної цільової програми комплексного водозабезпечення для територій, які постраждали внаслідок воєнних дій, на період до 2030 року. На її основі буде розроблена і подана на розгляд уряду повноцінна програма.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець підкреслив, що цей документ є революційним не лише через виклики, пов'язані із забезпеченням водою прифронтових регіонів.

За його словами, попередня аналогічна програма, яка діяла з 2012 по 2021 рік, була виконана лише на 27%. Нова ж ініціатива передбачає значно швидший рух до досягнення доброго стану вод. Фінансування планується забезпечити за рахунок міжнародної допомоги (57%), державного бюджету (37%) та місцевих бюджетів (6%).

Крім забезпечення водою, програма сприятиме створенню нових робочих місць для людей, зайнятих у відновлювальних роботах. Вона охопить дев'ять областей: Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську.

Повідомляється, що стратегічні заходи програми включають три основні завдання з 57 конкретними заходами, серед яких:

будівництво та реконструкція систем водозабезпечення,

ремонт гідротехнічних споруд,

розчищення русел річок і водойм,

залучення підземних вод для диверсифікації джерел водопостачання.

Стрілець зазначив, що ця програма демонструє партнерам України комплексний підхід до управління водними ресурсами, що є важливим викликом, з яким країна повинна успішно впоратися.

Для відновлення мереж водопостачання на півдні потрібні роки

Питна вода у кранах мешканців Миколаєва зникла 12 квітня 2022 року через перебитий російськими загарбниками водогін Дніпро-Миколаїв. Відтоді там тече лише технічна вода. Ще більше погіршило ситуацію те, що 6 червня 2023 року російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мали нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозили рятувальники.

Миколаїв готується до будівництва нового водогону, який має забезпечити мешканців міста питною водою. Проєкт знаходиться в зародковому стані, тому що потребує великої суми грошей. Майже пів року після руйнування Каховської ГЕС жителі Миколаєва централізовано отримували солону воду, в результаті труби значно пошкоджені. Тепер в місті доведеться замінити значну частину системи водопостачання.

Повне відновлення мереж водопостачання у Миколаєві триватиме не один рік і потребує чималих коштів, заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Додамо, уряд вже виділив 120 млн грн для забезпечення жителів Миколаєва питною водою та 845 млн грн для забезпечення питною водою жителів Херсонсьої, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Також було виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Області забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води і системами доочистки.

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