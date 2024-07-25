Уряд виділив додаткові 258 мільйонів гривень на забезпечення питною водою Миколаєва та Кривого Рогу

25 липня 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення додаткових 258,4 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету для забезпечення питною водою Миколаєва та Кривого Рогу до кінця року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Кошти будуть спрямовані на компенсацію вартості електроенергії для подачі води каналом Дніпро-Інгулець.

За словами заступника Міністра економіки України Віталія Кіндратіва, це рішення зумовлене наслідками підриву дамби Каховської ГЕС минулого року, що призвело до проблем з водопостачанням у кількох містах. Зараз Кривий Ріг та Миколаїв отримують воду з річки Інгулець, якість якої гірша, ніж у Дніпрі.

Додаткове фінансування дозволить подавати дніпровську воду з Кременчуцького водосховища до річки Інгулець, що забезпечить Миколаїв питною водою та покращить її якість у Кривому Розі.

Варто зазначити, що це не перше подібне рішення уряду. У 2023 році було виділено майже 980,6 млн грн на забезпечення транспортування питної води для потреб Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Крім того, у серпні 2023 року уряд виділив 7 млрд грн на реалізацію експериментального проєкту з будівництва магістральних водогонів.

Загальна сума прямих збитків від підриву Каховської ГЕС оцінюється щонайменше у 2 млрд доларів. Уряд продовжує вживати заходів для подолання наслідків цієї катастрофи та забезпечення населення якісною питною водою.

Для відновлення мереж водопостачання в Миколаєві потрібні роки

Питна вода у кранах мешканців Миколаєва зникла 12 квітня 2022 року через перебитий російськими загарбниками водогін Дніпро-Миколаїв. Відтоді там тече лише технічна вода.

Миколаїв готується до будівництва нового водогону, який має забезпечити мешканців міста питною водою. Проєкт знаходиться в зародковому стані, тому що потребує великої суми грошей.

Повне відновлення мереж водопостачання у Миколаєві триватиме не один рік і потребує чималих коштів, заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Майже пів року після руйнування Каховської ГЕС жителі Миколаєва централізовано отримували солону воду, в результаті труби значно пошкоджені. Тепер в місті доведеться замінити значну частину системи водопостачання.

У червні "Миколаївводоканал" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали угоду про надання майже 25 млн євро на відновлення водопостачання у Миколаєві.