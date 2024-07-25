Правительство выделило дополнительные 258 миллионов гривен на обеспечение питьевой водой Николаева и Кривого Рога

25 июля 2024 Кабинет Министров Украины принял решение о выделении дополнительных 258,4 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения питьевой водой Николаева и Кривого Рога до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Средства будут направлены на компенсацию стоимости электроэнергии для подачи воды по каналу Днепр-Ингулец.

По словам заместителя Министра экономики Украины Виталия Кондратива, это решение обусловлено последствиями подрыва дамбы Каховской ГЭС в прошлом году, что привело к проблемам водоснабжения в нескольких городах. Сейчас Кривой Рог и Николаев получают воду из реки Ингулец, качество которой хуже, чем в Днепре.

Дополнительное финансирование позволит подавать днепровскую воду из Кременчугского водохранилища в реку Ингулец, что обеспечит Николаев питьевой водой и улучшит ее качество в Кривом Роге.

Следует отметить, что это не первое подобное решение правительства. В 2023 году было выделено почти 980,6 млн. грн. на обеспечение транспортировки питьевой воды для нужд Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Кроме того, в августе 2023 года правительство выделило 7 млрд грн на реализацию экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов.

Общая сумма прямого ущерба от подрыва Каховской ГЭС оценивается по меньшей мере в 2 млрд долларов. Правительство продолжает принимать меры по преодолению последствий этой катастрофы и обеспечению населения качественной питьевой водой.

Для восстановления сетей водоснабжения в Николаеве нужны годы

Питьевая вода в кранах жителей Николаева исчезла 12 апреля 2022 года из-за перебитого российскими захватчиками водопровода Днепр-Николаев. С тех пор там течет только техническая вода.

Николаев готовится к строительству нового водопровода, который должен обеспечить жителей города питьевой водой. Проект находится в зачаточном состоянии, потому что требует большой суммы денег.

Полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год и потребует немалых средств, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Около полугода после разрушения Каховской ГЭС жители Николаева централизованно получали соленую воду, в результате трубы значительно повреждены. Теперь в городе придется заменить значительную часть системы водоснабжения.

В июне "Николаевводоканал" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение о предоставлении почти 25 млн. евро на восстановление водоснабжения в Николаеве.