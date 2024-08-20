В Києві тестують застосунок, що показує бювети та заклади, де можна безкоштовно набрати питної води

Застосунок Refill дає змогу знайти найближчий заклад, міський бювет або фонтанчик, де можна безкоштовно набрати питної води.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Так, згідно з повідомленням, Київ долучається до міжнародної програми Refill, що спрямована на зменшення кількості використання одноразового пластику мешканцями міст. Однойменний застосунок дає можливість користувачам знайти найближчий до них заклад, де можна безкоштовно набрати воду в екологічну пляшку, взяти каву у власну термокружку або їжу в ланчбокс.

Фото: КМДА Фото: КМДА Фото: КМДА Фото: КМДА Фото: КМДА

Крім того, у застосунку Refill відображатимуться міські бювети або фонтанчики, де можна набрати питну воду.

У КМДА зазначили, що кампанія, що нараховує понад 335 тисяч пунктів Refill у всьому світі, є важливим кроком для Києва в боротьбі із забрудненням пластиком. Із моменту запуску Refill уже допоміг зекономити понад 60 мільйонів пластикових пляшок із водою.

Наразі застосунок Refill у Києві працює в тестовому режимі – заклади-учасники та локації з бюветами та фонтанчиками додаватимуть поступово. Також поки користувачам доступна лише англомовна версія додатку, однак незабаром планується реліз української версії застосунку.

Для того, щоб безкоштовно долучитися до кампанії як станція Refill, місцевим бізнесам пропонують заповнити спеціальну форму: http://e.surl.li/zgmfcm.

Київ охопила спека

Початок тижня відзначився спекотною погодою в Києві та області. Згідно з повідомленням Укргідрометцентру, з південних широт у столичний регіон надійшла тепла повітряна маса.

"Така сильна спека триватиме в першій половині тижня, проте вже з четверга очікуємо на певну зміну повітряних потоків та зниження температури", - йдеться в повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі додали, що впродовж тижня переважатиме погода без опадів, лише вдень 22-го числа подекуди пройде короткочасний грозовий дощ.