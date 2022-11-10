В Киевской области запретили праздничную иллюминацию

На территории Киевской области введен запрет на использование праздничной иллюминации, в частности гирлянд и световых декораций, что касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности.

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Как сообщил в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Алексей Кулеба, это решение было принято на заседании оперативного штаба совета обороны Киевской области.

"Световые декорации новогодних елок, парков, улиц - оставим на потом. Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии - это наш гражданский фронт сегодня", - заявил он.

Напомним также, что всего за один день 8 ноября набрала необходимое количество электронных подписей петиция по поводу неуместности установки в Киеве, который, однако, к Киевскую область не входит, новогодней елки в условиях военного положения. Ее уже поручено рассмотреть столичным чиновникам.

В то же время 9 ноября на сайте Киевского городского совета появилась новая петиция - относительно, наоборот, установления в столице главной елки Украины. По мнению инициаторши, празднование Нового Года и Рождества должно стать "вызовом России, пытающейся украсть наши праздники", а их непразднование "сделает подарок террористам". Однако эта петиция набирает поддержку гораздо медленнее, хотя за сутки получила уже более 740 голосов из 6000 необходимых.