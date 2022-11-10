В Київській області заборонили святкову ілюмінацію

На території Київської області запроваджено заборону використання святкової ілюмінації, зокрема гірлянд та світлових декорацій, що стосуватиметься як комерційної, так і комунальної та державної власності.

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Як повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, таке рішення було прийнято на засіданні оперативного штабу ради оборони Київської області.

"Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць — залишимо на потім. Ми чинимо спротив ворогу, який здійснює енерготерор нашої країни. Максимальна економія електроенергії — це наш цивільний фронт сьогодні", - заявив він.

Нагадаємо також, що всього за один день 8 листопада набрала необхідну кількість електронних підписів петиція щодо недоречності встановлення у Києві, який, однак, у Київську область не входить, новорічної ялинки в умовах воєнного стану. Її вже доручено розглянути столичним чиновникам.

Натомість 9 листопада на сайті Київської міської ради з'явилася нова петиція - щодо, навпаки, встановдлення у столиці головної ялинки України. На думку ініціаторки, святкування Нового Року та Різдва має стати "викликом Росії, яка намагається вкрасти наші свята", а їхнє невідзначання "зробить подарунок терористам". Однак ця петиція набирає підтримку значно повільніше, хоча за добу отримала вже більше 740 голосів з 6000 необхідних.