В Украине представили новую реформу военно-врачебных комиссий

Министерство обороны Украины вместе с Министерством здравоохранения анонсировали масштабную реформу военно-врачебных комиссий (ВЛК), которая призвана модернизировать устаревшую систему.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны. Презентация реформы состоялась на тематической встрече Совета доноров институциональных реформ Министерства обороны.

Заместитель министра обороны Сергей Мельник подчеркнул, что существующая система ВЛК устарела и склонна к бюрократизму и коррупционным рискам. Основная цель реформы – снизить эти риски, повысить эффективность процесса и обеспечить прозрачность решений.

Главные нововведения реформы

Разделение процессов. Медицинское освидетельствование и административное решение будут осуществляться отдельными структурами.

Электронизация процессов. Вся информация о медосмотрах будет попадать в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ), а затем в модернизированную медицинскую систему ВСУ.

Прозрачность решений. Анонимизированные данные будут попадать на случайные комиссии, члены которых не будут знать личные данные военнообязанных.

Цифровой контроль. Решения комиссий будут сопровождаться электронными подписями врачей и работников ВЛК, что облегчит мониторинг деятельности.

Выбор больницы. Военнообязанные смогут выбирать гражданское учреждение для прохождения медосмотра.

"Человеку достаточно будет только визита в гражданское медучреждение. Сделать это можно будет по месту нахождения. А дальше никакой беготни государственными учреждениями — за человека будут бегать данные. Весь обмен цифровыми документами будет длиться считанные минуты", — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она подчеркнула, что эта реформа будет способствовать доверию граждан к системе, обеспечивая справедливые решения и соблюдение прав военнообязанных.

Реформа будет внедрена в три этапа и должна завершиться к ноябрю 2025 года.

Первый этап будет реализован в течение 3 месяцев. Результат — электронное направление на ВЛК в Резерв+ и, собственно, сам вывод ВЛК в электронном виде.

Второй этап, который позволит проходить медицинское освидетельствование для формирования вывода ВЛК в любом удобном для вас учреждении здравоохранения. Должен быть введен до 01 июня 2025 года.

Что касается третьего этапа, информация пока отсутствует.

Напомним, еще 25 октября Минобороны наработало и передало правительству модель цифровой реформы военно-врачебной комиссии.