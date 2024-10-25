Минобороны наработало модель цифровой реформы ВВК: что известно

Минобороны наработало и передало правительству модель цифровой реформы военно-врачебной комиссии (ВВК). В ведомстве уверены, что это позволит уменьшить очереди и потенциальные злоупотребления.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет "Радио Свобода"

По ее словам, сейчас разрабатывается пакет изменений в нормативно-правовые акты, а цифровая команда Минобороны готова "технически быстро реализовать этот функционал".

Так военнообязанным и военнослужащим хотят предоставить возможность получить медицинское заключение в любом медицинском учреждении, где им будет удобно.

"Этот медицинское заключение будет направлено в цифровом формате через несколько минут или секунд в систему Министерства обороны. Далее ВЛК по своей инициативе будет иметь возможность ознакомиться с этим медицинским набором данных и вынести свое административное решение", — отметила Черногоренко.

Она пояснила, что таким образом в правительстве планируют разделить медицинское заключение на две части.

"На медицинскую часть, где может любой специалист, врач, врач-специалист сделать этот вывод, и административную часть, которая находится именно в плоскости Минобороны", — уточнила чиновница.

Она отметила, что технически сделать такое электронное взаимодействие несложно.

"С нормативной точки зрения мы уже делаем эту возможность. Я думаю, очень быстро мы получим очень хорошие новости в этом направлении", — добавила заместитель министра обороны.

По ее мнению, нововведения позволят разгрузить ВВК, уменьшить очереди и потенциальные злоупотребления.

Ранее в Минобороны говорили о планах внедрения электронной рассылки направлений на ВВК через приложение "Резерв+".

Минобороны вводит новый формат повесток, которые будут содержать QR-код. Нововведения будут введены в ближайшее время и уже тестируется его функциональность.