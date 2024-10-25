Міноборони напрацювало модель цифрової реформи ВЛК: що відомо

Міноборони напрацювало й передало уряду модель цифрової реформи військово-лікарської комісії (ВЛК). У відомстві переконані, що це дасть змогу зменшити черги й потенційні зловживання.

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише "Радіо Свобода".

За її словами, наразі розробляється пакет змін до нормативно-правових актів, а цифрова команда Міноборони готова "технічно швидко реалізувати цей функціонал".

Так військовозобов'язаним і військовослужбовцям хочуть надати можливість отримати медичний висновок у будь-якому медичному закладі, де їм буде зручно.

"Цей медичний висновок буде направлено в цифровому форматі за декілька хвилин чи секунд у систему Міністерства оборони. Далі ВЛК за своєю ініціативою матиме можливість ознайомитися із цим медичним набором даних і винести своє адміністративне рішення", – зауважила Черногоренко.

Вона пояснила, що таким чином, в уряді планують розділити медичний висновок на дві частини.

"На медичну частину, де може будь-який фахівець, лікар, лікар-спеціаліст зробити цей висновок, і на адміністративну частину, яка перебуває саме в площині Міноборони", - уточнила чиновниця.

Вона зазначила, що технічно зробити таку електронну взаємодію нескладно.

"З нормативного погляду ми вже робимо цю можливість. Я думаю, дуже швидко ми отримаємо дуже гарні новини в цьому напрямі", - додала заступниця міністра оборони.

На її думку, нововведення дадуть змогу розвантажити ВЛК, зменшити черги й потенційні зловживання.

Раніше у Міноборони говорили про плани впровадження електронної розсилки направлень на ВЛК через додаток "Резерв+".

Наразі Міноборони запроваджує новий формат повісток, які будуть містити QR-код. Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується його функціональність.