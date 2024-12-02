В Україні представили нову реформу військово-лікарських комісій

Міністерство оборони України разом із Міністерством охорони здоров’я анонсували масштабну реформу військово-лікарських комісій (ВЛК), яка покликана модернізувати застарілу систему.

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Про це повідомили у Міністерстві оборони. Презентація реформи відбулася під час тематичної зустрічі Ради донорів інституційних реформ Міністерства оборони.

Заступник міністра оборони Сергій Мельник наголосив, що існуюча система ВЛК є застарілою та схильною до бюрократизму й корупційних ризиків. Основна мета реформи — знизити ці ризики, підвищити ефективність процесу та забезпечити прозорість рішень.

Головні нововведення реформи

Розділення процесів. Медичний огляд та адміністративне рішення будуть здійснюватися окремими структурами.

Електронізація процесів. Вся інформація про медогляди потраплятиме до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), а потім до модернізованої медичної системи ЗСУ.

Прозорість рішень. Анонімізовані дані потраплятимуть на випадкові комісії, члени яких не знатимуть особистих даних військовозобов’язаних.

Цифровий контроль. Рішення комісій супроводжуватимуться електронними підписами лікарів та працівників ВЛК, що полегшить моніторинг діяльності.

Вибір лікарні. Військовозобов’язані зможуть обирати цивільний заклад для проходження медогляду.

"Людині достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу. Зробити це можна буде за місцем перебування. А далі ніякої біганини державними установами — за людину бігатимуть дані. Весь обмін цифровими документами триватиме лічені хвилини", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона підкреслила, що ця реформа сприятиме довірі громадян до системи, забезпечуючи справедливі рішення та дотримання прав військовозобов’язаних.

Реформа буде впроваджена у три етапи та має завершитися до листопада 2025 року.

Перший етап буде реалізовано протягом 3 місяців. Результат - електронне направлення на ВЛК у Резерв+ та, власне, сам висновок ВЛК в електронному вигляді.

Другий етап, який дозволить проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК у будь-якому зручному для вас закладі охорони здоровʼя. Має бути запроваджений до 01 червня 2025 року.

Стосовно третього етапу, інформація наразі відсутня.

Нагадаємо, ще 25 жовтня Міноборони напрацювало й передало уряду модель цифрової реформи військово-лікарської комісії.