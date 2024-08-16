WhatsApp разрабатывает новую функцию для настройки темы чата

WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит настроить тему чата по умолчанию. Эта возможность находится на стадии разработки и ожидается в будущем обновлении программы.

Об этом сообщает WaBetaInfo.

Согласно сообщению, пользователи смогут выбрать любимую тему для своих чатов, которая будет автоматически применяться ко всем беседам. Это позволит персонализировать не только цвет сообщений, но и обои для чата.

Ожидается, что в обновлении будет доступно минимум 10 тем, что предоставит широкий выбор для настройки интерфейса под личные предпочтения.

Отмечается, что настройка темы чата по умолчанию будет влиять только на интерфейс пользователя, который выбрал ее, не изменяя вид чатов для других собеседников. Это означает, что персонализация останется приватной, не влияя на других участников чата.

WhatsApp также планирует внедрить возможность изменения цвета подсказок чата, что позволит пользователям еще больше контролировать визуальный вид обмена сообщениями. Хотя эта функция тестируется в бета-версии для iOS, есть вероятность ее появления и на Android.

"Несмотря на то, что функция еще не готова для бета-тестеров, она уже привлекает внимание благодаря своей потенциальной способности сделать обмен сообщениями еще более индивидуализированным", — добавили в WaBetaInfo .

Добавим, что WhatsApp тестирует новые функции для улучшения общения в мессенджере. Среди них – транскрибирование голосовых сообщений в текст и встроенный переводчик. Функция транскрибирования позволит автоматически преобразовывать голосовые сообщения в текстовый формат, что облегчит их восприятие и поиск в истории чатов.

Важно, что процесс транскрипции будет происходить непосредственно на пользовательском устройстве, гарантируя конфиденциальность личных данных.

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