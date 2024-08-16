WhatsApp розробляє нову функцію налаштування теми чату

WhatsApp працює над новою функцією, яка дозволить налаштовувати тему чату за замовчуванням. Ця можливість наразі перебуває на стадії розробки та очікується в майбутньому оновленні програми.

Про це повідомляє WaBetaInfo.

Згідно з повідомленням, користувачі зможуть вибрати улюблену тему для своїх чатів, яка автоматично застосовуватиметься до всіх бесід. Це дозволить персоналізувати не лише колір повідомлень, а й шпалери для чату.

Очікується, що в оновленні буде доступно щонайменше 10 тем, що надасть широкий вибір для налаштування інтерфейсу під особисті уподобання.

Зазначається, що налаштування теми чату за замовчуванням буде впливати лише на інтерфейс користувача, який її обрав, не змінюючи вигляд чатів для інших співрозмовників. Це означає, що персоналізація залишиться приватною, не впливаючи на інших учасників чату.

WhatsApp також планує впровадити можливість зміни кольору підказок чату, що дозволить користувачам ще більше контролювати візуальний вигляд свого обміну повідомленнями. Хоча ця функція наразі тестується в бета-версії для iOS, є вірогідність її появи і на Android.

"Незважаючи на те, що функція ще не готова для бета-тестерів, вона вже привертає увагу завдяки своїй потенційній здатності зробити обмін повідомленнями ще більш індивідуалізованим", - додали в WaBetaInfo.

Додамо, WhatsApp тестує нові функції для покращення спілкування у месенджері. Серед них - транскрибування голосових повідомлень у текст та вбудований перекладач. Функція транскрибування дозволить автоматично перетворювати голосові повідомлення у текстовий формат, що значно полегшить їх сприйняття та пошук у історії чатів.

Важливо, що процес транскрипції відбуватиметься безпосередньо на пристрої користувача, гарантуючи конфіденційність особистих даних.

Джерело фото: ua.depositphotos.com