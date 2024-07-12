WhatsApp розробляє нові функції для підвищення ефективності обміну повідомленнями

WhatsApp тестує нові функції для покращення спілкування у месенджері. Серед них - транскрибування голосових повідомлень у текст та вбудований перекладач. Про це повідомляє WABetaInfo.

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Функція транскрибування дозволить автоматично перетворювати голосові повідомлення у текстовий формат, що значно полегшить їх сприйняття та пошук у історії чатів. Важливо, що процес транскрипції відбуватиметься безпосередньо на пристрої користувача, гарантуючи конфіденційність особистих даних.

У свою чергу, вбудований перекладач дозволить перекладати повідомлення безпосередньо у WhatsApp, використовуючи технологію перекладу у реальному часі від Google. Для роботи функції користувачам потрібно буде завантажити необхідні мовні пакети. На початковому етапі перекладач буде підтримувати обмежену кількість мов, але згодом планується розширити його можливості.

На даний момент нові функції доступні лише обмеженій кількості бета-тестерів WhatsApp на Android. Однак очікується, що вони незабаром з'являться у звичайній версії програми для всіх користувачів.

Нагадаємо, WhatsApp, який належить Meta, також активно розвивається у напрямку штучного інтелекту. У червні компанія представила свою першу програму таргетування реклами для бізнесу на основі штучного інтелекту в месенджері. Нові інструменти дозволять аналізувати поведінку користувачів у Facebook та Instagram, а потім використовувати цю інформацію для показу більш релевантної реклами у WhatsApp.

Крім того, Meta представила нового чат-бота зі штучним інтелектом, який допоможе користувачам з поширеними запитами стосовно певного бізнесу, такими як пошук каталогів або консультації про графік роботи. Компанія також оголосила про інтеграцію платіжного інструменту WhatsApp у Бразилії з місцевою системою миттєвих платежів PIX.