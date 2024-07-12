WhatsApp разрабатывает новые функции для повышения эффективности обмена сообщениями

WhatsApp тестирует новые функции для улучшения общения в мессенджере. Среди них – транскрибирование голосовых сообщений в текст и встроенный переводчик. Об этом сообщает WABetaInfo.

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Функция транскрибирования позволит автоматически преобразовывать голосовые сообщения в текстовый формат, что облегчит их восприятие и поиск в истории чатов. Важно, что процесс транскрипции будет происходить непосредственно на пользовательском устройстве, гарантируя конфиденциальность личных данных.

В свою очередь, встроенный переводчик позволит переводить сообщения непосредственно в WhatsApp, используя технологию перевода в реальном времени от Google. Для работы функции пользователям необходимо загрузить необходимые языковые пакеты. На начальном этапе переводчик будет поддерживать ограниченное количество языков, но планируется расширить его возможности.

В настоящее время новые функции доступны только ограниченному количеству бета-тестеров WhatsApp на Android. Однако ожидается, что они скоро появятся в обычной версии программы для всех пользователей.

Напомним, WhatsApp, который принадлежит Meta, также активно развивается в направлении искусственного интеллекта. В июне компания представила свою первую программу таргетирования рекламы для бизнеса на основе искусственного интеллекта в мессенджере. Новые инструменты позволят анализировать поведение пользователей в Facebook и Instagram, а затем использовать эту информацию для показа более релевантной рекламы в WhatsApp.

Кроме того, Meta представила нового чат-бота с искусственным интеллектом, который поможет пользователям с распространенными запросами по определенному бизнесу, такими как поиск каталогов или консультации по графику работы. Также компания объявила об интеграции платежного инструмента WhatsApp в Бразилии с местной системой мгновенных платежей PIX.