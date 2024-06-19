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Какие мессенджеры могут заменить Telegram: список лучших вариантов
Сегодня Telegram является одним из популярнейших мессенджеров в Украине. Однако из-за сомнительной защищенности все больше людей начинают думать, как удалить Телеграмм аккаунт и чем его можно заменить. В этой статье рассмотрим лучшие мессенджеры, которые имеют смысл установить вместо Telegram.
Самые популярные альтернативы Telegram
Зайдя в App Store или Google Play, можно заметить, что они предлагают множество мессенджеров. Все варианты имеют некоторые особенности и преимущества. Среди них лучшими являются:
- Signal — мессенджер с открытым кодом, довольно популярный в Украине. Он позволяет отправлять текстовые сообщения и медиа. Надежное шифрование Signal высоко оценили представители разных систем безопасности.
- WhatsApp — еще один достаточно известный мессенджер, активно используемый за пределами Украины. В WhatsApp пользователи могут отправлять текстовые и голосовые сообщения, фотографии и видео, а также другие медиа. Отдельно следует выделить функцию группового видеочата, позволяющую подключить к одному звонку до 50 человек.
- Slack — это приложение для командной работы, которое объединяет обмен сообщениями и инструменты для планирования и управления. Slack позволяет эффективно отладить рабочие процессы и коммуникацию между сотрудниками. Среди особых функций мессенджера отмечают возможность создания в чате подгруппы для обсуждения отдельных задач и тем.
- Threema – швейцарский мессенджер пока не слишком известен, но отличается безопасностью и удобством. Использовать приложение можно анонимно, без регистрации по телефону. Для защиты данных мессенджер имеет децентрализованную сеть и сквозное шифрование.
Это далеко не полный список вариантов, которыми можно заменить Telegram. Чтобы подобрать для себя подходящую программу, следует учитывать, для чего именно она нужна и какие интересующие функции.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
На что обратить внимание при выборе мессенджера
Чтобы выбрать действительно защищенный и удобный мессенджер, следует обратить внимание на следующие факторы:
- открытый код – благодаря этому любой может проверить код на наличие уязвимостей и угроз;
- сквозное шифрование – с ним сообщения сможете прочитать только вы и ваш собеседник.
Сегодня собственной безопасности в сети следует уделить особое внимание. Поэтому к выбору мессенджера необходимо отнестись ответственно. С надежным приложением ваша конфиденциальная информация будет по-настоящему защищена от злоумышленников.