Какие мессенджеры могут заменить Telegram: список лучших вариантов

Сегодня Telegram является одним из популярнейших мессенджеров в Украине. Однако из-за сомнительной защищенности все больше людей начинают думать, как удалить Телеграмм аккаунт и чем его можно заменить. В этой статье рассмотрим лучшие мессенджеры, которые имеют смысл установить вместо Telegram.

Самые популярные альтернативы Telegram

Зайдя в App Store или Google Play, можно заметить, что они предлагают множество мессенджеров. Все варианты имеют некоторые особенности и преимущества. Среди них лучшими являются:

Signal — мессенджер с открытым кодом, довольно популярный в Украине. Он позволяет отправлять текстовые сообщения и медиа. Надежное шифрование Signal высоко оценили представители разных систем безопасности.

— мессенджер с открытым кодом, довольно популярный в Украине. Он позволяет отправлять текстовые сообщения и медиа. Надежное шифрование Signal высоко оценили представители разных систем безопасности. WhatsApp — еще один достаточно известный мессенджер, активно используемый за пределами Украины. В WhatsApp пользователи могут отправлять текстовые и голосовые сообщения, фотографии и видео, а также другие медиа. Отдельно следует выделить функцию группового видеочата, позволяющую подключить к одному звонку до 50 человек.

— еще один достаточно известный мессенджер, активно используемый за пределами Украины. В WhatsApp пользователи могут отправлять текстовые и голосовые сообщения, фотографии и видео, а также другие медиа. Отдельно следует выделить функцию группового видеочата, позволяющую подключить к одному звонку до 50 человек. Slack — это приложение для командной работы, которое объединяет обмен сообщениями и инструменты для планирования и управления. Slack позволяет эффективно отладить рабочие процессы и коммуникацию между сотрудниками. Среди особых функций мессенджера отмечают возможность создания в чате подгруппы для обсуждения отдельных задач и тем.

— это приложение для командной работы, которое объединяет обмен сообщениями и инструменты для планирования и управления. Slack позволяет эффективно отладить рабочие процессы и коммуникацию между сотрудниками. Среди особых функций мессенджера отмечают возможность создания в чате подгруппы для обсуждения отдельных задач и тем. Threema – швейцарский мессенджер пока не слишком известен, но отличается безопасностью и удобством. Использовать приложение можно анонимно, без регистрации по телефону. Для защиты данных мессенджер имеет децентрализованную сеть и сквозное шифрование.

Это далеко не полный список вариантов, которыми можно заменить Telegram. Чтобы подобрать для себя подходящую программу, следует учитывать, для чего именно она нужна и какие интересующие функции.

На что обратить внимание при выборе мессенджера

Чтобы выбрать действительно защищенный и удобный мессенджер, следует обратить внимание на следующие факторы:

открытый код – благодаря этому любой может проверить код на наличие уязвимостей и угроз;

– благодаря этому любой может проверить код на наличие уязвимостей и угроз; сквозное шифрование – с ним сообщения сможете прочитать только вы и ваш собеседник.

Сегодня собственной безопасности в сети следует уделить особое внимание. Поэтому к выбору мессенджера необходимо отнестись ответственно. С надежным приложением ваша конфиденциальная информация будет по-настоящему защищена от злоумышленников.