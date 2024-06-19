Які месенджери можуть замінити Telegram: список найкращих варіантів

Сьогодні Telegram є одним із найпопулярніших месенджерів в Україні. Проте через сумнівну захищеність дедалі більше людей починають думати, як видалити Телеграм аккаунт та чим його можна замінити. В цій статті розглянемо найкращі месенджери, які є сенс встановити замість Telegram.

Найпопулярніші альтернативи Telegram

Зайшовши в App Store чи Google Play, можна помітити, що вони пропонують безліч різноманітних месенджерів. Усі варіанти мають певні особливості та переваги. Серед них найкращими є:

Signal — месенджер із відкритим кодом, який є доволі популярним в Україні. Він дозволяє надсилати текстові повідомлення та медіа. Надійне шифрування Signal високо оцінили представники різних систем безпеки.

— месенджер із відкритим кодом, який є доволі популярним в Україні. Він дозволяє надсилати текстові повідомлення та медіа. Надійне шифрування Signal високо оцінили представники різних систем безпеки. WhatsApp — ще один доволі відомий месенджер, який активно використовується за межами України. У WhatsApp користувачі можуть надсилати текстові та голосові повідомлення, фото та відео, а також інші медіа. Окремо варто виокремити функцію групового відеочату, яка дає змогу під’єднати до одного дзвінка до 50 людей.

— ще один доволі відомий месенджер, який активно використовується за межами України. У WhatsApp користувачі можуть надсилати текстові та голосові повідомлення, фото та відео, а також інші медіа. Окремо варто виокремити функцію групового відеочату, яка дає змогу під’єднати до одного дзвінка до 50 людей. Slack — це застосунок для командної роботи, який поєднує в собі обмін повідомленнями та інструменти для планування й керування. Slack дозволяє ефективно налагодити робочі процеси та комунікацію між співробітниками. Серед особливих функцій месенджера відзначають можливість створювати в чаті підгрупи для обговорення окремих завдань і тем.

— це застосунок для командної роботи, який поєднує в собі обмін повідомленнями та інструменти для планування й керування. Slack дозволяє ефективно налагодити робочі процеси та комунікацію між співробітниками. Серед особливих функцій месенджера відзначають можливість створювати в чаті підгрупи для обговорення окремих завдань і тем. Threema — швейцарський месенджер поки не надто відомий, але вирізняється безпекою та зручністю. Користуватися застосунком можна анонімно, без реєстрації за номером телефону. Для захисту даних месенджер має децентралізовану мережу та наскрізне шифрування.

Це далеко не повний перелік варіантів, якими можна замінити Telegram. Щоб підібрати для себе відповідну програму, варто враховувати, для чого саме вона потрібна та які функції цікавлять.

На що звернути увагу під час вибору месенджера

Щоб вибрати дійсно захищений та зручний месенджер, потрібно звернути увагу на такі фактори:

відкритий код — завдяки цьому будь-хто може перевірити код на наявність вразливостей та загроз;

— завдяки цьому будь-хто може перевірити код на наявність вразливостей та загроз; наскрізне шифрування — з ним повідомлення зможете прочитати лише ви та ваш співрозмовник.

Сьогодні власній безпеці в мережі варто приділити особливу увагу. Саме тому до вибору месенджера необхідно поставитися відповідально. З надійним застосунком ваша конфіденційна інформація буде по-справжньому захищена від зловмисників.