Google начнет удалять неактивные аккаунты

16 мая стало известно, что начиная с декабря Google будет удалять аккаунты, которые не использовались в течение двух лет. В компании считают, что таким образом смогут повысить безопасность, в частности, от хакерских атак.

Если аккаунт Google не использовался или пользователь не входил в него по крайней мере два года, система может удалить аккаунт и содержимое в Google Workspace, включающий Gmail, Документы, Диск, Meet и Календарь, а также YouTube, пишет Reuters.

Такие изменения коснутся только личных аккаунтов. Учетные записи организаций, учебных заведений или предприятий Google не будут трогать.

Перед удалением Google отправляет несколько уведомлений на электронный адрес аккаунта и почту для восстановления неактивных аккаунтов.

Ранее в компании заявляли, что из неактивных записей будут удалять все содержимое, но не удалит саму учетную запись.

На прошлой неделе такую же политику приняли и в Twitter. Соцсеть удалит учетные записи, которые были неактивны в течение нескольких лет, и заархивирует их.