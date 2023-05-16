Google почне видаляти неактивні облікові записи

16 травня стало відомо, що починаючи з грудня Google видалятиме облікові записи, які не використовувалися протягом двох років. В компанії вважають, що таким чином зможуть підвищити безпеку, зокрема від хакерських атак.

Якщо обліковий запис Google не використовувався або користувач не входив у нього протягом принаймні двох років, система може видалити обліковий запис і вміст у Google Workspace, який включає Gmail, Документи, Диск, Meet і Календар, а також YouTube, пише Reuters.

Такі зміни торкнуться лише особистих облікових записів. Облікові записи організацій, навчальніих закладів чи підприємств Google не чіпатиме.

Перед видаленням Google надсилатиме кілька сповіщень на електронну адресу облікового запису та пошту для відновлення неактивних облікових записів.

Раніше в компанії заявляли, що з неактивних записів видалятимуть весь вміст, але не видалить сам обліковий запис.

Минулого тижня таку саму політику прийняли і в Twitter. Соцмережа видалить облікові записи, які були неактивні протягом кількох років, і заархівує їх.