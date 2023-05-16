ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Google почне видаляти неактивні облікові записи

Google
Перед видаленням Google надсилатиме кілька сповіщень на електронну адресу. Фото: Рixabay

16 травня стало відомо, що починаючи з грудня Google видалятиме облікові записи, які не використовувалися протягом двох років. В компанії вважають, що таким чином зможуть підвищити безпеку, зокрема від хакерських атак.

Якщо обліковий запис Google не використовувався або користувач не входив у нього протягом принаймні двох років, система може видалити обліковий запис і вміст у Google Workspace, який включає Gmail, Документи, Диск, Meet і Календар, а також YouTube, пише Reuters.

Такі зміни торкнуться лише особистих облікових записів. Облікові записи організацій, навчальніих закладів чи підприємств Google не чіпатиме.

Перед видаленням Google надсилатиме кілька сповіщень на електронну адресу облікового запису та пошту для відновлення неактивних облікових записів.

Раніше в компанії заявляли, що з неактивних записів видалятимуть весь вміст, але не видалить сам обліковий запис.

Минулого тижня таку саму політику прийняли і в Twitter. Соцмережа  видалить облікові записи, які були неактивні протягом кількох років, і заархівує їх.  

Автор:
Тетяна Гойденко