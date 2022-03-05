Кабмин утвердил правила продажи и регистрации авто в период военного положения

Автомобили, которые приобретены или ввезены в Украину, можно будет зарегистрировать в течение 90 дней после завершения военного положения.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", соответствующую норму содержит постановление Кабинета министров №190, которое правительство утвердило 4 марта.

Согласно документу, в течение этих 90 дней компании обязаны внести информацию о поступлении, передаче, реализации автомобилей в электронные реестры, так как на время введения военного положения в Украине внесение такой информации в реестры временно прекращено.

"Со дня прекращения или отмены военного положения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях субъекты хозяйствования, которые осуществили продажу транспортных средств, в частности, путем заключения договоров купли-продажи, обязаны в течение 90 дней внести соответствующую информацию в электронный реестр по месту нахождения торговых помещений", — говорится в документе.

Стандартный порядок предполагает регистрацию транспортного средства в 10-дневный срок после покупки или "растаможки".

Кроме этого, по информации Главного сервисного центра Министерства внутренних дел (ГСЦ МВД), платное хранение номерных знаков не останавливается и их уничтожение не будет производиться.

“После официального окончания военного положения и возобновления работы сервисных центров МВД вы сможете закрепить их на любимые автомобили”, – сообщили в ГСЦ МВД.

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что 28 февраля Кабинет министров утвердил Постановление № 165, которое предусматривает остановку предоставления административных услуг на время военного положения в Украине.

Документы – водительские удостоверения, свидетельства о регистрации, срок действия которых истек в период военного положения, продолжают действовать на всей территории Украины. Вы можете заменить их после отмены военного положения в стране и возобновления услуг для граждан в сервисных центрах МВД, говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля в 5 часов утра президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. После этого Верховная Рада объявила военное положение.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №64/2022 "О введении военного положения в Украине".

Согласно указу, военное положение вводится с 5:30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток.

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