Кабмін затвердив правила продажу та реєстрації авто у період воєнного стану

Автомобілі, які придбано або ввезено в Україну, можна буде зареєструвати протягом 90 днів після завершення військового стану.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", відповідну норму містить постанова Кабінету міністрів №190, яку уряд затвердив 4 березня.

Згідно з документом, протягом цих 90 днів компанії зобов'язані внести інформацію про надходження, передачу, реалізацію автомобілів в електронні реєстри, оскільки на час запровадження військового стану в Україні внесення такої інформації до реєстрів тимчасово припинено.

"З дня припинення або скасування військового стану на всій території України або в окремих її місцевостях суб'єкти господарювання, які здійснили продаж транспортних засобів, зокрема шляхом укладення договорів купівлі-продажу, зобов'язані протягом 90 днів внести відповідну інформацію до електронного реєстру за місцем знаходження торгових приміщень", – йдеться у документі.

Стандартний порядок передбачає реєстрацію транспортного засобу у 10-денний термін після покупки або "розмитнення".

Окрім цього, за інформацією Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ (ДСЦ МВС), платне зберігання номерних знаків не зупиняється та їх знищення не провадитиметься.

"Після офіційного закінчення військового стану та відновлення роботи сервісних центрів МВС ви зможете закріпити їх на улюблені автомобілі", — повідомили у ДСЦ МВС.

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що 28 лютого Кабінет міністрів затвердив Постанову № 165, яка передбачає зупинення надання адміністративних послуг на час воєнного стану в Україні.

Документи – посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, термін дії яких закінчився в період військового стану, продовжують діяти на всій території України. Ви можете замінити їх після скасування військового стану в країні та відновлення послуг для громадян у сервісних центрах МВС – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого о 5 годині ранку президент РФ Володимир Путін. оголосив проведення "воєнної спецоперації" проти України.

Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Після цього Верховна Рада оголосила воєнний стан.

Цього ж дня президент України Володимир Зеленський підписав Указ №64/2022 "Про запровадження воєнного стану в Україні".

Згідно з указом, військовий стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб.

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