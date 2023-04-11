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Транспорт
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Полеты над Украиной будут ограничены до конца 2029 года - Евроконтроль

Полеты над Украиной будут ограничены до конца 2029 года - Евроконтроль

Ограничения на воздушные просторы Украины, России, Беларуси и Молдовы останутся до конца 2029 года, говорится в семилетнем прогнозе.

Об этом сообщила Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) в своем исследовании.

Главная причина, влияющая на развитие авиасообщения, – российское вторжение в Украину. Кроме того, негативно влияют ограничения внутренних рейсов по экологическим соображениям, нехватка персонала в аэропортах и связанные с этим забастовки.

Среди других факторов:

  • Общее ухудшение экономической ситуации. Пересмотр прогноза ВВП на 2023 и 2024 годы в сторону снижения из-за влияния перебоев в снабжении энергоносителями, росте инфляции;
  • Высокие цены на энергоносители и кризис стоимости жизни повлияют на спрос на поездки;
  • Грузовой сегмент сильно пострадал из-за ограниченной деятельности ключевых грузовых перевозчиков.

Среди дополнительных рисков называются, в частности, неопределенные перспективы цен на нефть; грядущие изменения воздушного пространства и сети; террористические атаки, запреты одной страны относительно другой, войны и стихийные бедствия. Эти события невозможно предсказать, однако их влияние на воздушное движение может быть временным или более долгосрочным.

Напомним, Украина и Евроконтроль договорились о запуске Аэронавигационного фонда солидарности, который поможет проводить подготовку персонала и инфраструктуры для послевоенного возобновления полетов.

Автор:
Михаил Шилин