Польоти над Україною будуть обмежені до кінця 2029 року - Євроконтроль

Обмеження на повітряні простори України, Росії, Білорусі та Молдови залишаться до кінця 2029 року, йдеться в семирічному прогнозі.

Про це повідомила Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) в своєму дослідженні.

Головна причина, яка впливає на розвиток авіасполучення, - російське вторгнення в Україну. Крім того, негативно впливають обмеження внутрішніх рейсів з екологічних міркувань, нестача персоналу в аеропортах і пов’язані з цим страйки.

Серед інших чинників:

Загальне погіршення економічної ситуації. Перегляд прогнозу ВВП на 2023 та 2024 роки у бік зниження через вплив перебоїв у постачанні енергоносіїв, зростання інфляції;

Високі ціни на енергоносії та криза вартості життя вплинуть на попит на подорожі;

Вантажний сегмент сильно постраждав через обмежену діяльність ключових вантажних перевізників.

Серед додаткових ризиків називаються, зокрема, невизначені перспективи цін на нафту; майбутні зміни повітряного простору та мережі; терористичні атаки, заборони однієї країни щодо іншої, війни та стихійні лиха. Ці події неможливо передбачити, однак їхній вплив на повітряний рух може бути тимчасовим або більш довгостроковим.

Нагадаємо, Україна та Євроконтроль домовилися про запуск Аеронавігаційного фонду солідарності, який допоможе проводити підготовку персоналу та інфраструктури для післявоєнного відновлення польотів.