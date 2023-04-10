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Фінська авіакомпанія замінить літаки на автобуси на найкоротших внутрішніх рейсах
Фінська авіакомпанія Finnair з 1 травня 2023 року припинить польоти на двох своїх найкоротших внутрішніх маршрутах, замінивши авіасполучення між своїм хабом у Гельсінкі та аеропортами Тампре (TMP) і Турку (TKU) автобусним сполученням.
Про це повідомляє Schengen Visa.
Рішення аргументують наміром зменшити викиди CO2 на маршрутах.
"Рейси до Тампере та Турку дуже короткі, а відносно невелика кількість пасажирів (близько 35% коефіцієнта завантаження) на цих маршрутах спричиняє вищі викиди CO2 на пасажира, ніж на багатьох інших коротких маршрутах у нашій мережі. Автомобільний або залізничний транспорт є більш кращим варіантом сполучення між аеропортом Гельсінкі та цими містами. Ми розуміємо, що це рішення розчаровує клієнтів, які користувалися рейсами, і шкодуємо про незручності, які їм це завдає. Однак ми повинні брати до уваги як економічні, так і екологічні чинники", — резюмував віце-президент компанії Пертту Йолма.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Finnair запевняє, що особисто повідомить про закінчення рейсів безпосередньо клієнтів, які мають бронювання на маршрути до TMP та TKU. Клієнти мають право скасувати рейс і подати заявку на повернення грошей за квиток.
Зауважимо, що цими маршрутами політ літаком займав 25 хвилин, поїздка автобусом триватиме 2 години. Водночас автобуси працюють на біодизелі, а також мають підключення до Інтернету та USB-зарядку для зручності.
Компанія планує запропонувати пасажирам квитки, які передбачатимуть дорогу іншим видом транспорту.
Finnair — одна з найстаріших європейсткий авіакомпаній, заснована в 1923 році під назвою Aero O/Y. Перший рейс компанія здійснила 20 березня 1924, з м. Хельсінкі в м. Таллінн. Finnair працювала і в Україні, але з березня 2012-го року компанія закрила свій рейс з Києва в Гельсінкі. Надалі перельоти по даному маршруту здійснювали літаками "«Міжнародних авіаліній України".