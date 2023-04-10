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Категорія
Транспорт
Дата публікації

Фінська авіакомпанія замінить літаки на автобуси на найкоротших внутрішніх рейсах

Finnair, фінські авіакомпанії
Finnair запроваджує зміни у рамках спроб авіакомпанії зменшити викиди CO2. Фото: Twitter Finnair

Фінська авіакомпанія Finnair з 1 травня 2023 року припинить польоти на двох своїх найкоротших внутрішніх маршрутах, замінивши авіасполучення між своїм хабом у Гельсінкі та аеропортами Тампре (TMP) і Турку (TKU) автобусним сполученням.

Про це повідомляє Schengen Visa.

Рішення аргументують наміром зменшити викиди CO2 на маршрутах.

"Рейси до Тампере та Турку дуже короткі, а відносно невелика кількість пасажирів (близько 35% коефіцієнта завантаження) на цих маршрутах спричиняє вищі викиди CO2 на пасажира, ніж на багатьох інших коротких маршрутах у нашій мережі. Автомобільний або залізничний транспорт є більш кращим варіантом сполучення між аеропортом Гельсінкі та цими містами. Ми розуміємо, що це рішення розчаровує клієнтів, які користувалися рейсами, і шкодуємо про незручності, які їм це завдає. Однак ми повинні брати до уваги як економічні, так і екологічні чинники", — резюмував віце-президент компанії Пертту Йолма.

Finnair запевняє, що особисто повідомить про закінчення рейсів безпосередньо клієнтів, які мають бронювання на маршрути до TMP та TKU. Клієнти мають право скасувати рейс і подати заявку на повернення грошей за квиток.

Зауважимо, що цими маршрутами політ літаком займав 25 хвилин, поїздка автобусом триватиме 2 години. Водночас автобуси працюють на біодизелі, а також мають підключення до Інтернету та USB-зарядку для зручності.

Компанія планує запропонувати пасажирам квитки, які передбачатимуть дорогу іншим видом транспорту.  

Finnair — одна з найстаріших європейсткий авіакомпаній, заснована в 1923 році під назвою Aero O/Y. Перший рейс компанія здійснила 20 березня 1924, з м. Хельсінкі в м. Таллінн. Finnair працювала і в Україні, але з березня 2012-го року компанія закрила свій рейс з Києва в Гельсінкі. Надалі перельоти по даному маршруту здійснювали літаками "«Міжнародних авіаліній України".

Автор:
Віта Молодан