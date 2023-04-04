SkyUp евакуювала з України свій останній літак

Українська авіакомпанія SkyUp увечері 4 квітня змогла евакуювати свій останній літак з київського аеропорту "Бориспіль". Як передає Avianews, це стало відомо завдяки увімкненню пілотами передавача при підльоті до Румунії над Чернівецькою областю.

Через це зниження Boeing 737-800 з реєстрацією UR-SQP було зафіксувано сервісом Flightradar24, який в режимі реального часу відслідковує рух повітряних суден.

Згідно з даними, які передавав літак, він летів з "Борисполя" до аеропорту міста Ясси. Втім, зробивши коло над територією Румунії, він передавач відключив. Згідно з даними польоту, судно сіло у Яссах о 20:06.

Як нагадує видання, на момент початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року SkyUp встигла евакуювати з України майже всі свої літаки: в "Борисполі" залишався лише згаданий Boeing 737-800.

Тоді вночі пілоти підняли цей літак у небо, взявши курс на Кишинів, однак диспетчери київського аеропорту наказали повернутися назад через закриття повітряного простору для цивільних літаків.

Наразі це третя успішна евакуація пасажирського літака з аеропортів України з початку повномасштабного вторгнення РФ. 2 квітня 2022 року авіакомпанія "Роза Вітрів" евакуювала зі Львова літак ATR-72, а 13 вересня також зі Львова свій Airbus A320 зміг вивезти лоукостер Wizz Air.

Окрім цього, відомо, що 20 грудня Туреччина евакуювала два своїх військово-транспортних літака Airbus A400, які прибули до "Борисполя" у ніч на 24 лютого 2022 року та залишалися заблокованими.