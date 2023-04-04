SkyUp эвакуировала из Украины свой последний самолет

Украинская авиакомпания SkyUp вечером 4 апреля смогла эвакуировать свой последний самолет из киевского аэропорта "Борисполь". Как передает Avianews, это стало известно благодаря включению пилотами передатчика при подлете к Румынии над Черновицкой областью.

Ввиду этого снижение Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQP было зафиксировано сервисом Flightradar24, который в режиме реального времени отслеживает движение воздушных судов.

Согласно данным, которые передавал самолет, он летел из "Борисполя" в аэропорт города Яссы. Впрочем, сделав круг над территорией Румынии, он передатчик отключил. Согласно данным полета, судно село в Яссах в 20:06.

Как напоминает издание, к моменту начала российского вторжения 24 февраля 2022 года SkyUp успела эвакуировать из Украины почти все свои самолеты: в "Борисполе" оставался лишь упомянутый Boeing 737-800.

Тогда ночью пилоты подняли этот самолет в небо, взяв курс на Кишинев, однако диспетчеры киевского аэропорта приказали вернуться назад из-за закрытия воздушного пространства для гражданских самолетов.

На сегодня это третья успешная эвакуация пассажирского самолета из аэропортов Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. 2 апреля 2022 года авиакомпания "Роза Ветров" эвакуировала из Львова самолет ATR-72, а 13 сентября также из Львова свой Airbus A320 смог вывезти лоукостер Wizz Air.

Кроме того, известно, что 20 декабря Турция эвакуировала два своих военно-транспортных самолета Airbus A400, которые прибыли в "Борисполь" в ночь на 24 февраля 2022 года и оставались заблокированными.