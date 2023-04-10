Финская авиакомпания заменит самолеты на автобусы на кратчайших внутренних рейсах

Финская авиакомпания Finnair с 1 мая 2023 года прекратит полеты на двух своих кратчайших внутренних маршрутах, заменив авиасообщение между своим хабом в Хельсинки и аэропортами Тампере (TMP) и Турку (TKU) автобусным сообщением.

Об этом сообщает Schengen Visa.

Решения аргументируют намерением уменьшить выбросы CO2 на маршрутах.

"Рейсы в Тампере и Турку очень короткие, а относительно небольшое количество пассажиров (около 35% коэффициента загрузки) на этих маршрутах приводит к более высоким выбросам CO2 на пассажира, чем на многих других коротких маршрутах в нашей сети. Автомобильный или железнодорожный транспорт является более лучшим вариантом сообщения между аэропортом Хельсинки и этими городами. Мы понимаем, что это решение разочаровывает клиентов, которые пользовались рейсами, и сожалеем о неудобствах, которые им это доставляет. Однако мы должны принимать во внимание как экономические, так и экологические факторы", - резюмировал вице-президент. компании Пертту Йолма.

Finnair уверяет, что лично сообщит об окончании рейсов непосредственно клиентам, имеющим бронирование на маршруты в TMP и TKU. Клиенты имеют право отменить рейс и подать заявку на возврат денег за билет.

Заметим, что этими маршрутами полет самолетом занимал 25 минут, поездка на автобусе будет длиться 2 часа. В то же время автобусы работают на биодизеле, а также имеют подключение к Интернету и USB-зарядку для удобства.

Компания планирует предложить пассажирам билеты, предусматривающие дорогу другим видом транспорта.