Україна разом з Євроконтролем запустила фонд, який допоможе підготуватися до відновлення польотів після війни

Україна та Європейська асоціація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) домовилися про запуск Аеронавігаційного фонду солідарності, який допоможе проводити підготовку персоналу та інфраструктури для післявоєнного відновлення польотів.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що ще у листопаді 2022 року 41 держава-член Євроконтролю оголосила про створення добровільного Фонду солідарності для підтримки України на час призупинення виконання польотів в повітряному просторі України.

Зокрема, цей Фонд дасть змогу фінансувати заходи щодо відновлення послуг з аеронавігаційного обслуговування та забезпечить фінансову підтримку "Украероруху" на період воєнного стану.

"Сьогодні нам важливо підтримати близько чотирьох тисяч унікальних фахівців української аеронавігаційної сфери, а також зберігати в належному стані аеронавігаційну інфраструктуру країни, яка протягом останнього року зазнала суттєвих пошкоджень. Завдяки Фонду солідарності ми зможемо провести належну підготовку персоналу та підготувати аеронавігаційну інфраструктуру для післявоєнного відновлення польотів. Це та стратегічна робота, яку ми робимо для нашого спільного майбутнього", - зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Євроконтроль – міжнародна організація, що працює у сфері організації повітряного руху у європейському регіоні. Вона координує і планує управління повітряним рухом для всієї Європи. Діяльність організації охоплює стратегічне і тактичне управління потоками, підготовку диспетчерів, регіональний контроль повітряного простору, а також збір аеронавігаційних податків.