Украина вместе с Евроконтролем запустила фонд, который поможет подготовиться к возобновлению полетов после войны

Украина и Европейская ассоциация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) договорились о запуске Аэронавигационного фонда солидарности, который поможет подготовить персонал и инфраструктуру для послевоенного возобновления полетов.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что еще в ноябре 2022 года 41 государство-член Евроконтроля объявило о создании добровольного Фонда солидарности для поддержки Украины на время приостановления выполнения полетов в воздушном пространстве Украины.

В частности, этот Фонд позволит финансировать мероприятия по восстановлению услуг по аэронавигационному обслуживанию и обеспечит финансовую поддержку "Украэроруху" на период военного положения.

"Сегодня нам важно поддержать около четырех тысяч уникальных специалистов украинской аэронавигационной сферы, а также сохранять в надлежащем состоянии аэронавигационную инфраструктуру страны, которая в течение последнего года получила существенные повреждения. Благодаря Фонду солидарности мы сможем провести надлежащую подготовку персонала и подготовить аэронавигационную инфраструктуру для послевоенного восстановления. Это та стратегическая работа, которую мы делаем для нашего общего будущего", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Евроконтроль – международная организация, работающая в области организации воздушного движения в европейском регионе. Она координирует и планирует управление воздушным движением всей Европы. Деятельность организации включает стратегическое и тактическое управление потоками, подготовку диспетчеров, региональный контроль воздушного пространства, а также сбор аэронавигационных налогов.