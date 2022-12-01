Регистрация технологического транспорта теперь доступна в электронном виде

Минэкономики совместно с Гострудом запустили электронную услугу по регистрации и ведению учета крупнотоннажных и технологических транспортных средств через Портал электронных сервисов Минэкономики.

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Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

Отмечается, что на Портале электронных сервисов Минэкономики теперь в электронном виде можно осуществить регистрацию, перерегистрацию, временную регистрацию крупнотоннажных и других технологических транспортных средств, не подлежащих эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования, а также снять их с учета.

В настоящее время электронная услуга по регистрации и ведению учета этих транспортных средств доступна во всех территориальных управлениях Гоструда.

"Предоставление в электронном виде одной из наиболее популярных услуг Гоструда по регистрации и учету технологического транспорта значительно уменьшит нагрузку как на предпринимателей, производящих и вводящих его в эксплуатацию, так и на потребителей, покупающих и регистрирующих его. Мы продолжаем цифровизировать государственные услуги, чтобы упростить доступ к ним бизнеса и гражданам", - отметила Надежда Бигун.