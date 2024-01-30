Следует ли пересматривать довоенный план списания старых грузовых вагонов?

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Министерство инфраструктуры планирует смягчить требования своего довоенного Приказа (№647 от 30.11.2021 г.) относительно сроков эксплуатации грузовых вагонов. На период действия военного положения предлагается "амнистировать" от списания вагоны, чей конечный срок истекает в 2022-2024 годах. Это смягчение норм Мининфраструктуры обосновывает риск дефицита вагонов и удорожание железнодорожных грузоперевозок.

Однако решающим фактором удорожания перевозок является не списание непригодных вагонов, а принятое в июле 2022 года решение Мининфраструктуры об отмене ответственности "Укрзализныци" за срок доставки грузов, создавшее монополии возможность имитировать дефицит вагонов. Поэтому для предотвращения дефицита вагонов и удорожания перевозок Мининфраструктуры должно обязать "Укрзалізницю" вернуть ответственность за оборот вагонов. В таких условиях плановое обновление вагонных парков не обернется перерасходами для грузовладельцев.

Тот довоенный Приказ Мининфраструктуры №647 родился на фоне реалий 2019-2020 годов, когда в Украину завезли много российских вагонов, которым продлевали сроки эксплуатации с 30 до 45 лет. Сформированный профицит вагонов негативно влиял на рынок и означал плачевные перспективы нашего вагоностроения. Поэтому Мининфраструктуры тогда издал этот Приказ, чтобы начать поэтапный вывод из эксплуатации вагонов старше 30 лет. Профицит вагонов и их оборот в то время давали основания прогнозировать, что списание не окажет ощутимого влияния на доступность и стоимость перевозок.

Однако с началом войны произошло то, что мы почувствовали: ограничение предложения вагонов-зерновозов и сногсшибательный рост вагонной составляющей, которую владельцы грузов должны платить "Укрзализныци" и владельцам частных вагонных парков.

Но настоящей первопричиной этого явления является не списание старых вагонов, а желание "Укрзализныци" дороже продать грузовладельцам аренду своего вагонного парка. А реализации этого желания способствовало решение Мининфраструктуры отменить ответственность "Укрзализныци" за сроки доставки грузов, которое позволило ей увеличить оборот вагонов, повлекший имитацию их дефицита. А дальше "Укрзализныця" еще и "изобрела" такой способ стимулировать удорожание вагонной составляющей, как аукционы.

У правительства рычаги предотвратить ситуацию, когда списание старого подвижного состава будет служить для "Укрзализныци" поводом заявлять о дефиците вагонов и обосновывать очередной рост стоимости вагонной составляющей в перевозках грузов в новом маркетинговом сезоне.

Аграрии хотят возить грузы в новых вагонах – но не за все деньги мира! Если правительство занимается и их интересами также, Министерство инфраструктуры должно обязать "Укрзалізницю" вернуть ответственность за оборот вагонов. Тогда даже меньшим количеством вагонов после списания непригодных будут перевозиться большие объемы зерна, чем сейчас. И аграрии за это не переплатят.

А если Правительство сделает следующий шаг в соответствии с требованиями Ассоциации с ЕС и уберет у государственной "Укрзализныци" коммерческую функцию по продаже вагонов, тогда не будет аукционов и искусственно задранных цен. Именно при таких условиях списание изношенных и строительство новых вагонов не ляжет грузом на грузовладельцев.