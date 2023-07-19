Столичный фуникулер закрывают на ежегодный ремонт: когда он возобновит работу

Киевский фуникулер с четверга, 20 июля, будет закрыт на ежегодный плановый ремонт. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Предполагается, что специалисты:

отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный зал;

проведут сокращение троса;

обследуют контактную сеть и шпалы с частичной заменой;

выполнят текущий ремонт вагонов фуникулера.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания агрегатов под нагрузкой.

Как отметили в КГГА, фуникулер будет закрыт до 22 августа.

Ремонт фуникулера: какие работы проводили в прошлом году

Фуникулер в Киеве был открыт в 1906 году. Сначала он соединял верхнюю трассу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, с продолжением линии еще на 38 метров до улицы Петра Сагайдачного. Также реконструкция проводилась в 1958 и 1984 годах.

В последние годы фуникулер ежегодно закрывают для проведения регламентных работ, испытаний и технического осмотра.

Крайний плановый ремонт фуникулера прошел в июне 2022 года. Тогда специалисты "Киевпасстранса" провели техническое обслуживание и обследование узлов, агрегатов, движителей и систем подъемника. Также они обследовали пути и контактную сеть. Кроме того, система безопасности вагонов успешно прошла испытания под большой нагрузкой.