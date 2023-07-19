Столичний фунікулер закривають на щорічний ремонт: коли він відновить роботу

Київський фунікулер із четверга, 20 липня, закриють на щорічний плановий ремонт. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Передбачається, що фахівці:

відремонтують машинний, компресорний та тиристорний зали;

проведуть скорочення тросу;

обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною;

виконають поточний ремонт вагонів фунікулера.

Після всіх робіт буде проведено статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.

Як зазначили в КМДА, фунікулер буде закрито до 22 серпня.

Ремонт фунікулера: які роботи проводили торік

Фунікулер у Києві було відкрито у 1906 році. Спочатку він сполучав верхню трасу Володимирської гірки та вулицю Боричів Тік. У 1928 році фунікулер реконструювали, з продовженням лінії ще на 38 метрів до вулиці Петра Сагайдачного. Також реконструкцію проводили в 1958 та 1984 роках.

Останніми роками фунікулер щорічно закривають для проведення регламентних робіт, випробувань та технічного огляду.

Крайній плановий ремонт фунікулер пройшов у червні 2022 року. Тоді фахівці "Київпастрансу" здійснили технічне обслуговування і обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника. Також вони обстежили колії та контактну мережу. Крім того, система безпеки вагонів успішно пройшла випробування під великим навантаженням.