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Столичний фунікулер закривають на щорічний ремонт: коли він відновить роботу
Київський фунікулер із четверга, 20 липня, закриють на щорічний плановий ремонт. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Передбачається, що фахівці:
- відремонтують машинний, компресорний та тиристорний зали;
- проведуть скорочення тросу;
- обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною;
- виконають поточний ремонт вагонів фунікулера.
Після всіх робіт буде проведено статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.
Як зазначили в КМДА, фунікулер буде закрито до 22 серпня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ремонт фунікулера: які роботи проводили торік
Фунікулер у Києві було відкрито у 1906 році. Спочатку він сполучав верхню трасу Володимирської гірки та вулицю Боричів Тік. У 1928 році фунікулер реконструювали, з продовженням лінії ще на 38 метрів до вулиці Петра Сагайдачного. Також реконструкцію проводили в 1958 та 1984 роках.
Останніми роками фунікулер щорічно закривають для проведення регламентних робіт, випробувань та технічного огляду.
Крайній плановий ремонт фунікулер пройшов у червні 2022 року. Тоді фахівці "Київпастрансу" здійснили технічне обслуговування і обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника. Також вони обстежили колії та контактну мережу. Крім того, система безпеки вагонів успішно пройшла випробування під великим навантаженням.