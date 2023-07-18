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"Простіше зробити безоплатним". У КМДА назвали, скільки має коштувати проїзд у Києві
Вартість проїзду в громадському транспорті Києва має становити 30 грн. Його простіше зробити безоплатним, що, напевно, й буде зроблено. Про це заявив голова Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтервʼю Liga.Net.
"Зараз 30 грн – це та вартість проїзду, яка б давала розвиток. Але сьогодні громадський транспорт у Києві має стільки проблем і викликів, що нам уже простіше зробити його безплатним. І, напевно, ми до цього й дійдемо", – сказав він.
За словами чиновника, понад 50% пасажирів у столиці – це пільговики.
"Врешті-решт ми будемо змушені підняти руки, здатися і сказати, що громадський транспорт у Києві стане безплатним", – додав Кандибор.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Однак він зазначив, що для цього потрібна масштабна стратегія й розуміння, завдяки чому буде компенсація. Крім того, якщо різко зробити увесь громадський транспорт безоплатним, то близько тисячі приватних маршруток мають зійти з вулиць, і їх треба буде замінити комунальним транспортом.
Проїзд у Києві: як хотіли підвищити ціни
Восени 2021 року у КМДА повідомили про плани підняти вартість проїзду в громадському транспорті Києва. Тоді зазначали, що одна поїздка у комунальному транспорті коштуватиме:
- 20 грн – у разі придбання разового квитка;
- 12 грн – у разі оплати проїзду "Карткою киянина";
- від 15 до 20 грн – у разі поповнення електронного квитка (чим більше поїздок купувати, тим дешевше).
При цьому оцінювалося, що обґрунтований тариф у транспорті становить близько 22 гривень.
Тоді питання підвищення вартості проїзду відклали до кінця опалювального сезону. Однак через те, що наприкінці лютого 2022-го року розпочалося повномасштабне вторгнення РФ, від планів відмовилися. І як нещодавно запевнив міський голова Києва Віталій Кличко, проїзд у громадському транспорті не дорожчатиме до кінця війни.