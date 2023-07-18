"Простіше зробити безоплатним". У КМДА назвали, скільки має коштувати проїзд у Києві

Вартість проїзду в громадському транспорті Києва має становити 30 грн. Його простіше зробити безоплатним, що, напевно, й буде зроблено. Про це заявив голова Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтервʼю Liga.Net.

"Зараз 30 грн – це та вартість проїзду, яка б давала розвиток. Але сьогодні громадський транспорт у Києві має стільки проблем і викликів, що нам уже простіше зробити його безплатним. І, напевно, ми до цього й дійдемо", – сказав він.

За словами чиновника, понад 50% пасажирів у столиці – це пільговики.

"Врешті-решт ми будемо змушені підняти руки, здатися і сказати, що громадський транспорт у Києві стане безплатним", – додав Кандибор.

Однак він зазначив, що для цього потрібна масштабна стратегія й розуміння, завдяки чому буде компенсація. Крім того, якщо різко зробити увесь громадський транспорт безоплатним, то близько тисячі приватних маршруток мають зійти з вулиць, і їх треба буде замінити комунальним транспортом.

Проїзд у Києві: як хотіли підвищити ціни

Восени 2021 року у КМДА повідомили про плани підняти вартість проїзду в громадському транспорті Києва. Тоді зазначали, що одна поїздка у комунальному транспорті коштуватиме:

20 грн – у разі придбання разового квитка;

12 грн – у разі оплати проїзду "Карткою киянина";

від 15 до 20 грн – у разі поповнення електронного квитка (чим більше поїздок купувати, тим дешевше).

При цьому оцінювалося, що обґрунтований тариф у транспорті становить близько 22 гривень.

Тоді питання підвищення вартості проїзду відклали до кінця опалювального сезону. Однак через те, що наприкінці лютого 2022-го року розпочалося повномасштабне вторгнення РФ, від планів відмовилися. І як нещодавно запевнив міський голова Києва Віталій Кличко, проїзд у громадському транспорті не дорожчатиме до кінця війни.