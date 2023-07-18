"Проще сделать бесплатным". В КГГА назвали, сколько должен стоить проезд в Киеве

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева составляет 30 грн. Его проще сделать бесплатным, что, вероятно, и будет сделано. Об этом заявил глава Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в интервью Liga.Net.

"Сейчас 30 грн – это та стоимость проезда, которая давала бы развитие. Но сегодня общественный транспорт в Киеве имеет столько проблем и вызовов, что нам уже проще сделать его бесплатным. И, наверное, мы до этого и дойдем", – сказал он.

По словам чиновника, более 50% пассажиров в столице – это льготники.

"В конце концов, мы будем вынуждены поднять руки, сдаться и сказать, что общественный транспорт в Киеве станет бесплатным", – добавил Кандибор.

Однако он отметил, что для этого необходима масштабная стратегия и понимание, благодаря чему будет компенсация. Кроме того, если резко сделать весь общественный транспорт бесплатным, то около тысячи частных маршруток должно сойти с улиц, и их нужно будет заменить коммунальным транспортом.

Проезд в Киеве: как хотели повысить цены

Осенью 2021 года в КГГА сообщили о планах поднять стоимость проезда в общественном транспорте Киева. Тогда отмечали, что одна поездка в коммунальном транспорте будет стоить:

20 грн – в случае приобретения разового билета;

12 грн – в случае оплаты проезда "Картой киевлянина";

от 15 до 20 грн – в случае пополнения электронного билета (чем больше поездок покупать, тем дешевле).

При этом оценивалось, что обоснованный тариф в транспорте составляет около 22 гривен.

Тогда вопрос повышения стоимости проезда был отложен до конца отопительного сезона. Однако из-за того, что в конце февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ, от планов отказались. И как недавно заверил городской голова Киева Виталий Кличко, проезд в общественном транспорте не будет дорожать до конца войны.