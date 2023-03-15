В Греции на сутки отменят все рейсы: в чем причина

Все рейсы в аэропорты Греции и из них будут отменены в четверг, 16 марта. Причиной этому стало участие диспетчеров и работников гражданской авиации в 24-часовой общенациональной забастовке из-за наиболее смертоносной железнодорожной катастрофы в истории страны.

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Об этом сообщает Reuters.

Всеобщая забастовка, организованная крупнейшими профсоюзами частного и государственного секторов страны, является последней в серии протестов против консервативного правительства и политической системы, которая неоднократно игнорировала призывы профсоюзов к мерам безопасности.

Все полеты будут прекращены 16 марта с 00:01 до полуночи по местному времени. Исключением станут только облеты, а также аварийные и поисково-спасательные полеты.

Ожидается, что такое решение повлияет на сотни рейсов примерно в 40 аэропортах страны.

Отмечается, что корабли также будут оставаться в портах из-за забастовки.

Напомним, в Греции 28 февраля пассажирский поезд, на борту которого находились более 350 человек, столкнулся с грузовым, в результате чего погибли 57 человек, десятки пострадали.