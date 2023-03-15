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У Греції на добу скасують всі рейси: у чому причина
Всі рейси в аеропорти Греції та з них будуть скасовані в четвер, 16 березня. Причиною цьому стала участь диспетчерів і працівників цивільної авіації у 24-годинному загальнонаціональному страйку через найбільшсмертоносну залізничну катастрофу в історії країни.
Про це повідомляє Reuters.
Загальний страйк, організований найбільшими профспілками приватного та державного секторів країни, є останнім у серії протестів проти консервативного уряду та політичної системи, яка неодноразово ігнорувала заклики профспілок до заходів безпеки.
Всі польоти будуть припинені 16 березня з 00:01 до півночі за місцевим часом. Винятком стануть тільки обльоти, а також аварійні та пошуково-рятувальні польоти.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Очікується, що таке рішення вплине на сотні рейсів у приблизно 40 аеропортах країни.
Зазначається, що кораблі також залишатимуться в портах через страйк.
Нагадаємо, у Греції 28 лютого пасажирський поїзд, на борту якого перебувало понад 350 осіб, зіткнувся з вантажним, у результаті чого загинуло 57 людей, десятки постраждали.