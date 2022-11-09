У столиці Греції через страйк зупинився майже весь транспорт

Профспілки приватного та державного секторів Греції оголосили 24-годинний страйк по всій країні. Це спричинило майже повну зупинку роботи громадського транспорту в Афінах — столиці країни. Про це повідомляє Reuters.

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Протестувальники скандують: "Ні звільненням, ні скороченню зарплат". Мітингувальники вимагають зниження податків і підвищення мінімальної заробітної плати, яка зараз становить трохи більше 700 євро на місяць для найманих працівників.

В результаті страйків пороми стоять пришвартовані в портах, а в стоиці виник транспортній колапс. Деякі авіарейси були перенесені або скасовані, оскільки авіадиспетчери планували приєднатися до страйків згодом.

Деякі місцеві ЗМІ повідомляють про транспортній колапс в інших містах країни.

Саме в Афінах метро і автобуси повинні були призупинити роботу на весь день, а таксі не виїжджати на вулиці з 6 ранку до ранку четверга. Профспілки планували провести марші протесту в місті в середу вранці.

"Працівники нашої країни, як в державному, так і в приватному секторах, борються проти високих цін, які душать домогосподарства і громадян", - йдеться в заяві ADEDY, конфедерації профспілок державних службовців.