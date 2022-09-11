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Греція готова до припинення поставок російського газу
Греція підготувалась до сценарію припинення поставок російських енергоносіїв взимку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на прем'єр-міністра Греції Кіракоса Мацотакіса.
"Ми готові до найгіршого сценарію, коли Росія припинить поставки природного газу", - сказав Мацотакіс на прес-конференції в Салоніках.
Мацотакіс сказав, що Греція накопичила достатньо скрапленого природного газу, кілька електростанцій готові перейти з газу на нафту, а вугільні потужності були збільшені.
Нагадаємо, раніше Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина підготувалася до припинення поставок російського газу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
3 вересня Росія продовжила зупинку газопроводу "Північний потік-1", через буцімто витік масла на газоперекачувальному агрегаті.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Путін вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.
Тим часом країнам ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, головним чином за рахунок імпорту скрапленого газу з США, трубопровідного газу з Норвегії, а також збільшення поставок з Північної Африки.