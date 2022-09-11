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Греция готова к прекращению поставок российского газа
Греция подготовилась к сценарию прекращения поставок российских энергоносителей зимой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Греции Киракоса Мацотакиса.
"Мы готовы к самому худшему сценарию, когда Россия прекратит поставки природного газа", - сказал Мацотакис на пресс-конференции в Салониках.
Мацотакис сказал, что Греция накопила достаточно сжиженного природного газа, несколько электростанций готовы перейти с газа на нефть, а угольные мощности были увеличены.
Напомним, ранее Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия подготовилась к прекращению поставок российского газа.Подписывайтесь на наш YouTube канал
3 сентября Россия продолжила остановку газопровода "Северный поток-1", из-за якобы утечки масла на газоперекачивающем агрегате.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, Путин уже не сможет давить на европейский газовый рынок .
Между тем, странам ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, главным образом за счет импорта сжиженного газа из США, трубопроводного газа из Норвегии, а также увеличения поставок из Северной Африки.