В столице Греции из-за забастовки остановился почти весь транспорт

Профсоюзы частного и государственного секторов Греции объявили 24-часовую забастовку по всей стране. Это повлекло за собой почти полную остановку работы общественного транспорта в Афинах — столице страны. Об этом сообщает Reuters.

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Протестующие скандируют: "Нет увольнением, нет сокращением зарплат". Митингующие требуют снижения налогов и повышения минимальной заработной платы, которая сейчас составляет немногим более 700 евро в месяц для наемных работников.

В результате страйков паромы стоят пришвартованы в портах, а в столице возник транспортный коллапс. Некоторые авиарейсы были перенесены или отменены, поскольку авиадиспетчеры планировали присоединиться к забастовкам впоследствии.

Некоторые местные СМИ сообщают о транспортном коллапсе в других городах страны.

Именно в Афинах метро и автобусы должны были приостановить работу на весь день, а такси не выезжать на улицы с 6 до утра четверга. Профсоюзы планировали провести марши протеста в городе в среду утром.

"Работники нашей страны, как в государственном, так и в частном секторах, борются против высоких цен, подавляющих домохозяйства и граждан", - говорится в заявлении ADEDY, конфедерации профсоюзов государственных служащих.