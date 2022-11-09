- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В столице Греции из-за забастовки остановился почти весь транспорт
Профсоюзы частного и государственного секторов Греции объявили 24-часовую забастовку по всей стране. Это повлекло за собой почти полную остановку работы общественного транспорта в Афинах — столице страны. Об этом сообщает Reuters.
Протестующие скандируют: "Нет увольнением, нет сокращением зарплат". Митингующие требуют снижения налогов и повышения минимальной заработной платы, которая сейчас составляет немногим более 700 евро в месяц для наемных работников.
В результате страйков паромы стоят пришвартованы в портах, а в столице возник транспортный коллапс. Некоторые авиарейсы были перенесены или отменены, поскольку авиадиспетчеры планировали присоединиться к забастовкам впоследствии.
Некоторые местные СМИ сообщают о транспортном коллапсе в других городах страны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Именно в Афинах метро и автобусы должны были приостановить работу на весь день, а такси не выезжать на улицы с 6 до утра четверга. Профсоюзы планировали провести марши протеста в городе в среду утром.
"Работники нашей страны, как в государственном, так и в частном секторах, борются против высоких цен, подавляющих домохозяйства и граждан", - говорится в заявлении ADEDY, конфедерации профсоюзов государственных служащих.